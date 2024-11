Am Sonntag auf SRF zwei

Legende: Ist am Sonntag in Zürich zu Gast Skifahrer Loïc Meillard. Keystone/Jean-Christophe Bott

Mit grossen Ambitionen war Loïc Meillard nach Sölden gereist, doch es sollte alles anders kommen: Beim Einfahren für den Riesenslalom-Prolog auf dem Rettenbachgletscher erlitt der 28-Jährige einen Schlag in den Rücken, was einen Riss in der Hülle der Bandscheibe zur Folge hatte.

Wie es dem Gesamtweltcup-Zweiten der letzten Saison nun geht, wann er wieder ins Geschehen eingreifen kann und welche Momente er gerne fotografisch festhält, erzählt er im Gespräch mit Moderator Paddy Kälin. Nebst Aktualität geht es am Sonntag im «Sportpanorama» unter anderem um diese Themen:

Kunstturnen: Christian Baumann verabschiedet sich am Swiss Cup

Der 29-jährige Aargauer Christian Baumann beendet nach 18 Jahren im Turnsport seine Karriere. Der Barren-Vize-Europameister von 2015 bestreitet am Swiss Cup, der am Samstag, 9. November 2024, im Hallenstadion stattfindet, seinen letzten Wettkampf. «Sportpanorama» begleitet ihn dabei.

Fussball: Wo Linien noch mit Hobelspänen gezogen werden

Auf dem Fussballplatz des FC Ramsen in Schaffhausen wird am Sonntag, 10. November 2024, die Feldmarkierung zum letzten Mal mit Hobelspänen gemacht. Damit endet eine Ära. Mit Hobelspänen die Linien zeichnen, ist im modernen Fussball längst passé. Das «Sportpanorama» zeigt, welche Techniken in der Schweiz heute angewendet werden und warum der FC Ramsen nun auch umstellen muss.

