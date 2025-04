Zum 4. Mal in Folge hat Marco Odermatt den Ski-Gesamtweltcup gewonnen. Am Sonntag ist er im «Sportpanorama» zu Besuch. Moderation: Paddy Kälin.

Am Sonntag auf SRF zwei

Marco Odermatt ist seit Jahren das Mass aller Dinge im Ski-Zirkus. Der Nidwaldner sicherte sich jüngst die vierte grosse Kristallkugel in Folge. Zudem entschied der 27-Jährige wie schon in der Vorsaison die Disziplinen-Wertungen im Riesenslalom, im Super-G und in der Abfahrt für sich.

Im kommenden Winter steht für Odermatt mit den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina das nächste Karriere-Highlight auf dem Programm. Welchen Stellenwert hat der Grossanlass für ihn? Und was treibt einen Olympiasieger, dreifachen Weltmeister und Gewinner von 45 Weltcuprennen generell noch an?

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntagabend um 18:00 Uhr auf SRF zwei oder in der Sport App mittels Livestream.

Bei seinem insgesamt 7. Besuch im «Sportpanorama» spricht Odermatt mit Moderator Paddy Kälin über die abgelaufene Saison, die Ziele für den kommenden Winter und darüber, wie er die Zeit dazwischen verbringt.