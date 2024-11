Legende: Stattet dem «Sportpanorama» einen Besuch ab Niels Hintermann. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Am 9. Oktober 2024 wurde publik, dass Niels Hintermann die gesamte Ski-Saison verpassen würde. Der Grund hätte nicht viel schlimmer sein können: Der 29-jährige Zürcher war an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Doch die Heilungschancen stehen gut: Eishockey-Spieler Corsin Camichel und Handballer Dimitrij Küttel konnten nach gleicher Krankheit in den Profisport zurückkehren. Wie Hintermann die Behandlung mittels Chemotherapie erlebt hat und wie er allgemein mit der Situation umgeht, erzählt er im «Sportpanoram» im Gespräch mit Moderator Sascha Ruefer.

Nebst Aktualität geht es in der Sendung unter anderem auch um diese Themen:

Leichtathletik: Tadesse Abraham bestreitet sein letztes Rennen

Am Sonntag, 1. Dezember 2024, ist es in Valencia so weit: Der 42-jährige Läufer des LC Uster steht zum letzten Mal als Profi an der Startlinie eines Marathons. In seiner Karriere durfte der gebürtige Eritreer einige Erfolge feiern, so zum Beispiel an der EM 2016 in Amsterdam, an der er im Halbmarathon und der dazugehörigen Teamwertung die Gold-Medaille gewann. Zum Schluss seiner Karriere verbesserte Abraham, der an der Heim-EM in Zürich 2014 zum ersten Mal für die Schweiz antreten durfte, seinen eigenen Schweizer Rekord in diesem Jahr noch einmal. «Sportpanorama» begleitet ihn bei seinem letzten Rennen und lässt ihn auf seine Karriere zurückblicken.

Handball: Die engagierteste Mutter der Schweiz

Caroline Emmenegger hat eine grosse Handball-Karriere hinter sich: Drei Meistertitel mit den Spono Eagles und 86 Länderspiele, in denen sie notabene 224 Tore erzielen konnte, stehen zu Buche. Die Qualitäten scheinen in der Familie zu liegen: Emmenegger hat drei Töchter, alle drei spielen ebenfalls Handball, die mittlere Tochter Mia ist mittlerweile eine wichtige Stütze im Schweizer Nationalteam, das momentan die Heim-EM in Basel bestreitet. Die heute 52-jährige Caroline Emmenegger spielte trotz eigenen Kindern weiterhin professionell Handball, was damals nicht üblich war. Im «Sportpanorama» erzählt sie, wie ihre Töchter in den Hallen der Schweiz aufgewachsen sind.