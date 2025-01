Legende: Zu Gast im «Sportpanorama» Biathletin Amy Baserga. Keystone/Gian Ehrenzeller

Trotz einer schwierigen Saisonvorbereitung hat sich Amy Baserga in diesem Winter zur besten Schweizer Biathletin entwickelt. Mit Rang 3 in Ruhpolding konnte die 24-jährige Einsiedlerin ihren ersten Podestplatz im Weltcup feiern und aufzeigen, dass die allererste Schweizer Medaille an einer Biathlon-WM in greifbarer Nähe liegt. Im «Sportpanorama» bei Moderator Rainer Maria Salzgeber spricht Baserga über die grossen Ambitionen und Ziele für die anstehende Heim-WM in Lenzerheide.

Passend zum Thema Sportpanorama «Sportpanorama»-Anmeldung

Nebst Aktualität werden in der Sendung folgende Themen beleuchtet: