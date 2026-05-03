Freiburg-Sportchef Gern Zenhäusern ist am Sonntagabend zu Gast im «Sportpanorama» bei Paddy Kälin.

Legende: Mit Sonnenbrille und Meisterkübel Gerd Zenhäusern feiert am Samstag. Keystone/Anthony Anex

Er hat das erste Eishockey-Meisterteam aus Freiburg geformt: Gerd Zenhäusern. Seit März 2024 amtet der Walliser als Sportchef bei Gottéron und schaffte mit dem Team am Donnerstag Historisches: Nach der gewonnenen «Belle» in der Finalserie gegen Davos durften sich die Westschweizer endlich ihren ersten Schweizer Meisterkübel abholen.

Am Sonntag stattet Zenhäusern dem «Sportpanorama» einen Besuch ab.

Weitere Themen in der Sendung:

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Nach 24 Jahren im Dress des HC Fribourg-Gottéron erlebt Captain Sprunger im hitzigen Playoff-Final gegen Davos nochmals alle emotionalen Facetten seines Sports. Eine der prägendsten Figuren des Schweizer Eishockeys tritt ab und hinterlässt eine grosse Lücke.

Mountainbike: Finn Treudler fordert die Weltbesten

Der Mountainbike-Weltcup startet in Südkorea in die neue Saison. Erstsmals präsentiert sich der letztjährige U23-Weltmeister Finn Treudler in der Elite-Kategorie und will die Weltbesten sogleich mit einer aktiven Fahrweise herausfordern.

Schwingen: Armon Orlik stellt sich Topschwingern

Für Armon Orlik ist das Thurgauer Kantonalfest in Sirnach das erste Kranzfest als Schwingerkönig. Er trifft bei diesem topbesetzten Fest auf die Nordostschweizer Topschwinger Giger, Schlegel und Ott. Spannung und hochklassiger Schwingsport sind garantiert.

Handball: Noam Leopold etabliert sich in Nantes

Vor zwei Jahren ist Noam Leopold von Pfadi Winterthur zum europäischen Spitzenklub HBC Nantes nach Frankreich gewechselt. Dort hat sich der Schweizer Nationalspieler schnell zum Stammspieler entwickelt. Diese Woche spielt er mit Nantes gegen Barcelona um den Einzug in die Halbfinals der Champions League.