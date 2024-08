Am Sonntag auf SRF zwei

Legende: Am Sonntag zu Gast im «Sportpanorama» Ryan Crouser. imago images/Action Plus

An den Olympischen Spielen in Paris hat er das Triple geschafft: Ryan Crouser gewann zum dritten Mal in Serie die Goldmedaille. Der 2,03-Meter-Hüne aus den USA erzählt im Gespräch mit Paddy Kälin, dass er sich manchmal zum Essen zwingen muss, um sein Wettkampfgewicht zu halten, und warum er keinen Trainer braucht.

Die weiteren Themen nebst Aktualität: