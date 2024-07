Folge 62 mit Host Sven Ivanic - Trauriger VAR: Das haben wir nicht verdient

SRF-Videoschiedsrichter Sven Ivanić schaut auch bei der EURO ganz genau hin. Der VAR blickt auf den Viertelfinal England – Schweiz zurück. Dazu verrät er, was Jude Bellingham und sein Pfadileiter gemeinsam haben und was die Deutschen in Zukunft machen.