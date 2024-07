Folge 63 mit Host Sven Ivanic - «Das VAR’s»: Die Leistung von Lamine Yamal unter der Lupe

SRF-Videoschiedsrichter Sven Ivanić schaut auch bei der EURO ganz genau hin. Heute analysiert er die beiden Halbfinals und hat Antworten auf drängende Fragen: Warum ist Yamal so gut, was haben holländische Fans mit Donald Trump zu tun und was so sagt eigentlich Taylor Swift zu all dem?