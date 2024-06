Alex Frei, der Rekordtorschütze der Schweizer Nationalmannschaft, ist am kommenden Sonntag zu Gast im «Sportpanorama». Rainer Maria Salzgeber schaut gemeinsam mit ihm auf die kommende EM in Deutschland und diskutiert darüber, ob die Schweizer Nati tatsächlich ein Stürmerproblem aufweist. Frei selbst spielte zehn Jahre lang in der Nationalmannschaft und erzielte in dieser Zeit 42 Tore.

Legende: Ist zu Gast im «Sportpanorama» Alex Frei. imago images/PanoramiC

Nebst Aktualität geht es im «Sportpanorama» unter anderem um folgende Themen: