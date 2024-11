Für Niklas Hartweg steht im Februar ein Karriere-Highlight an: In Lenzerheide darf der 24-jährige Biathlet in der Arena, die seine Eltern mit einem zweistelligen Millionenbetrag massgeblich mitfinanziert haben, eine Weltmeisterschaft vor heimischem Publikum bestreiten. Jedoch konnte er nach einem Velo-Sturz und anschliessender Schulter-OP erst später als geplant in die Saisonvorbereitung einsteigen. Mit Moderator Sascha Ruefer spricht er über den Zustand seiner Schulter und darüber, wie er trotz Verletzungspech rechtzeitig zum grossen Saisonziel in Topform sein will.

Nebst Aktualität geht es in der Sendung unter anderem auch um diese Themen:

Fussball: Lia Wälti ist zurück

121 Länderspiele hat Lia Wälti bereits auf dem Buckel, in dieser Saison sollen noch einige hinzukommen: Nach einer hartnäckigen Knieverletzung, die sie rund ein halbes Jahr ausser Gefecht setzte, ist die 31-jährige Emmentalerin sowohl im Klub als auch in der Nationalmannschaft bereits wieder gesetzt. Als Kapitänin und grosse Hoffnungsträgerin soll sie das Team von Pia Sundhage auch an die Heim-EM im nächsten Sommer führen. Wie es um Wältis Knie steht und was ihre Ziele für die Saison sind, verrät sie im «Sportpanorama».