Der 43-Jährige spricht im Studio bei Rainer Maria Salzgeber darüber, wie er den Geschwindigkeitsrekord beim Aufstieg auf den Mount Everest knacken will.

Die Besteigung des Mount Everest ist eine der grössten Herausforderungen, die es auf der Welt gibt. Karl Egloff, seines Zeichens Extrembergsteiger, reicht dies jedoch nicht: Er will den Geschwindigkeitsrekord für den Auf- und Abstieg beim höchsten Berg der Welt brechen, der momentan bei 22 Stunden und 19 Minuten liegt.

Wie er dieses Ziel erreichen will und wie er dafür trainiert, erzählt der ecuadorianische-schweizerische Doppelbürger am Sonntag im Gespräch mit Moderator Rainer Maria Salzgeber. Nebst Aktualität geht es in der Sendung unter anderem um diese Themen:

Swiss Olympic: Wer wird höchster Sportfunktionär der Schweiz?

Am 22. November 2024 wird das Präsidium von Swiss Olympic neu gewählt. Nach dem Rückzug von Sergei Aschwanden duellieren sich nun alt Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold und der frühere Swiss-Ski-Geschäftsführer Markus Wolf um eines der begehrtesten Sportämter des Landes. «Sportpanorama» hat bei diversen Verbänden und den Kandidierenden selbst nachgefragt, wer die besten Voraussetzungen mitbringt, um den bisherigen Präsidenten Jürg Stahl zu beerben.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das «Sportpanorama» sehen Sie am Sonntag wie gewohnt um 18:00 Uhr auf SRF zwei.

Formel 1: Wie es bei Sauber in Hinwil ZH zu und her geht

Während die beiden Sauber-Boliden an diesem Wochenende in Brasilien versuchen, endlich die ersten WM-Punkte der Saison zu ergattern, wird auch im Hauptquartier in Hinwil ZH fleissig gearbeitet: Die «Mission Control» ist dafür verantwortlich, während den verschiedenen Sessions möglichst viele Daten zu sammeln, auszuwerten und zu analysieren. «Sportpanorama» wurde ein exklusiver Blick hinter die Kulissen gewährt.