Es ist geschafft. Die Schweiz fährt an die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Für das Schweizer Nationalteam ist es die sechste WM-Teilnahme in Folge, die zweite unter Murat Yakin. Und das nach einer überzeugenden Qualifikationskampagne, in der sich Yakins Mannschaft, wie schon in der Qualifikation für die WM 2022, nicht ein einziges Mal bezwingen liess. Yakin hat, sobald es darauf ankam, wieder einmal das richtige Händchen bewiesen und lässt die Schweiz schon jetzt vom nächsten Sommermärchen träumen.

Im SRF-Studio wird Yakin am Sonntag, 23. November, ab 18:00 Uhr von Moderator Sascha Ruefer empfangen.

Weitere Themen in der Sendung:

Der neue Schweizer Bob, der Medaillen bringen soll

Hightech-Schlitten «Neos» als Olympiahoffnung Mit dem neuen Hightech-2er-Bob «Neos» will die Schweizer Bob-Delegation an den Olympischen Spielen 2026 in Cortina d’Ampezzo um die Medaillen fahren und den dominierenden Deutschen die Stirn bieten. Entwickelt wurde der Schlitten gemeinsam mit mehreren renommierten Schweizer Technologie- und Industriefirmen. Doch hält das vielversprechende Konzept im internationalen Vergleich, was es verspricht? «Sportpanorama» zeigt, wie sich «Neos» an der Olympia-Hauptprobe in Cortina bewährt und wie realistisch die Hoffnung auf einen Schweizer Coup ist.

Eine junge Karate-Kämpferin auf dem Weg an die Spitze

Lenya Lawrenz auf dem Weg nach ganz oben. Für die junge Karateka Lenya Lawrenz geht es an den Schweizer Meisterschaften am Wochenende um weit mehr als nur Medaillen. Der Wettkampf ist für die 15-Jährige das letzte Puzzleteil auf dem Weg ins Nationalteam. Die ambitionierte Zürcher Oberländerin will den Sprung in die Karate-Weltelite schaffen und eines Tages um WM-Medaillen kämpfen. «Sportpanorama» begleitet Lawrenz und zeigt, mit welchen Herausforderungen sich junge Talente in Sportarten abseits des Rampenlichts konfrontiert sehen.

