Fussball-Trainer Mauro Lustrinelli blickt am Sonntag im «Sportpanorama» auf sein Thun-Märchen zurück und aufs Union-Abenteuer voraus.

Mauro Lustrinelli hat aufregende Tage hinter sich. In seiner 4. Saison als Cheftrainer des FC Thun führte er unlängst die Berner Oberländer – notabene als Aufsteiger – sensationell zum Meistertitel. Mehrere Tage lang standen der Klub, mit ihm die Region und Anhänger Kopf ob diesem Coup.

Legende: Neuer Union-Coach und Thun-Meistertrainer Vor seinem Bundesliga-Abenteuer stattet Mauro Lustrinelli dem «Sportpanorama» einen Besuch ab. KEYSTONE/DPA/Soeren Stache

Wenige Tage nach dem Grosserfolg wurde bekannt, dass der 50-Jährige weiterzieht und den Sprung in die Bundesliga wagt. Dort übernimmt er beim Traditionsklub Union Berlin. Bevor Lustrinelli seine Zelte in der Schweiz abbricht, kommt er am Sonntag ins «Sportpanorama» und stellt sich den Fragen von Moderator Rainer Maria Salzgeber.

Mittlerweile ist auch bekannt, in wessen Hände Lustrinelli sein Werk beim FC Thun übergibt: Gian-Luca Privitelli wird ab der Saison 2026/27 der Nachfolger des charismatischen Tessiners.

«Sportpanorama» am Sonntag Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Sendung am Sonntag – ausnahmsweise erst um 19:00 Uhr – im TV auf SRF zwei oder im Stream in unserer Sport App.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Eidgenössisches Schützenfest in Chur

Dieses Wochenende wird Chur zum Treffpunkt für Schützinnen, Schützen und Festbesucher aus der Region und darüber hinaus. Das Schützenfest bietet spannende Wettkämpfe, gelebte Tradition und gesellige Begegnungen. Neben dem sportlichen Wettbewerb sorgt ein abwechslungsreiches Festprogramm für beste Unterhaltung und eine besondere Atmosphäre im Herzen Graubündens.

Dieses Wochenende wird Chur zum Treffpunkt für Schützinnen, Schützen und Festbesucher aus der Region und darüber hinaus. Das Schützenfest bietet spannende Wettkämpfe, gelebte Tradition und gesellige Begegnungen. Neben dem sportlichen Wettbewerb sorgt ein abwechslungsreiches Festprogramm für beste Unterhaltung und eine besondere Atmosphäre im Herzen Graubündens. Das WM-Abenteuer kann für die Schweizer Nati beginnen

Am Dienstag ist die SFV-Delegation elf Tage vor dem ersten Gruppenspiel in den USA angekommen. Ihr Camp haben die Schweizer in San Diego bezogen. Hierhin wird sich die Nationalmannschaft in den kommenden Wochen jeweils zwischen den Spielen zurückziehen und auf einem nahegelegenen Platz trainieren.