Noemi Rüegg Die Schweizerin gibt über ihre Ziele Auskunft, die sie kommende Woche bei der Heim-WM verfolgen will.

In ihrem 3. Jahr als Rad-Profi ist Noemi Rüegg durchgestartet. Mit dem überraschenden 7. Rang und einem Diplom-Gewinn an den Olympischen Spielen hat sie ihr Potenzial angedeutet. Jetzt freut sie sich auf die Strassen-WM in Zürich und lässt als Gast im «Sportpanorama» bei Fabienne Gyr am Sonntag das TV-Publikum dieses Fieber spüren.

01:03 Video Archiv: Überraschendes Diplom für Rüegg im Olympia-Rennen Aus Paris 2024 Clips vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Am Mittwoch gilt es für die 23-Jährige auf Zürichs Strassen dann erstmals Ernst. Sie ist Teil der 6-köpfigen Swiss-Cycling-Auswahl, die zum Mixed Team Relay antritt. Am Samstag bestreitet Rüegg vor einheimischen Fans ihren Einzel-Einsatz.

Radsport, namentlich die Heim-Titelkämpfe, wird weiter Trumpf sein in der Sendung. Es gibt Zusammenfassungen der WM-Einzelzeitfahren, die den ersten Höhepunkt markieren. Stefan Küng und Stefan Bissegger gehören zum Feld der Medaillenkandidaten. Wie schlagen sie sich gegen die grosse Konkurrenz aus Belgien und Italien?

Nebst Aktualität geht es im «Sportpanorama» unter anderem um diese Themen: