Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Slalomweltmeisterin hat bereits den nächsten Titel im Visier. Kommende Woche geht es im Saisonfinale im amerikanischen Sun Valley um den Sieg in der Weltcup-Slalomwertung.

Dort ist es an der Spitze äusserst eng, doch für die zweitplatzierte Camille Rast ist noch alles möglich – vor dem entscheidenden letzten Rennen ist die 25-Jährige bei Paddy Kälin zu Gast.

Die weiteren Themen in der Sendung:

Cricket – Randsport vor Millionen-Publikum

Zu Hause ist die Bühne für den Zurich Nomad Cricket Club klein, doch das internationale Scheinwerferlicht ist gross: Die Zürcher Amateure sorgen in der europäischen Cricket-Liga für Aufsehen. Das hierzulande wenig verbreitete Schlagballspiel begeistert Millionen auf der ganzen Welt.

Big Air: Tradition trifft auf Moderne

Ende März landen die besten Freeskier und Snowboarder an der WM im Engadin auf historischem Grund. Die Big-Air-Anlage ist aus den Ruinen der ehemaligen und knapp hundertjährigen Olympia-Sprungschanze entstanden.

Ski Alpin: Von Schweizer Hochs und Tiefs

Die Männer starten am Wochenende vom 15. März 2025 im norwegischen Hafjell in die letzten Rennen vor dem Weltcup-Finale. Für Marco Odermatt ist der vierte Gesamtweltcupsieg in Folge nur noch Formsache. Währenddessen geht es für Slalomfahrer Ramon Zehnhäusern um sein sportliches Überleben.