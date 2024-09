Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Stellte an der Heim-WM sein Können unter Beweis Jan Christen. Keystone/Michael Buholzer

Das Schweizer Rad-Talent Jan Christen wusste an der Heim-WM in Zürich im Zeitfahren zu überzeugen. Am Sonntag ist er bei Rainer Maria Salzgeber zu Gast im «Sportpanorama».

Seinen Medaillentraum konnte sich Christen mit der Bronzemedaille im Zeitfahren der U23-Kategorie erfüllen. Der 20-Jährige Aargauer, der bereits mit Rad-Überflieger Tadej Pogacar verglichen wird, gilt als grösstes Schweizer Rad-Talent seit Fabian Cancellara. Was seine weiteren Ziele sind, verrät er im Studio.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag wie gewohnt um 18:00 Uhr auf SRF zwei oder als Stream in der SRF Sport App.

Nebst Aktualität geht es im «Sportpanorama» unter anderem um diese Themen: