9 Tage nach seinem Überraschungs-Coup in Übersee: Skirennfahrer Justin Murisier ist am Sonntag bei «Sportpanorama»-Moderator Paddy Kälin zu Gast im SRF-Studio.

Nach vielen Jahren des Leidens ist Justin Murisier am Ziel angekommen. Am 6. Dezember 2024 war es in Beaver Creek/USA soweit: Der Romand durfte nach der Abfahrt zum ersten Mal im Ski-Weltcup zuoberst auf das Podest steigen.

Zuvor hatte der 32-jährige Walliser immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, nun wurde er endlich für seinen eisernen Willen belohnt. Moderator Paddy Kälin sucht mit Murisier im «Sportpanorama» nach Erklärungen für diesen Coup, zudem geht die Sendung in Val de Bagnes, wo er aufgewachsen ist, auf Spurensuche.

