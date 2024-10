Kurz vor dem Saisonstart: Freeskier und Unternehmer Andri Ragettli stellt sich am Sonntagabend live im SRF-Studio im «Sportpanorma» den Fragen von Moderatorin Fabienne Gyr.

Am Freitag beginnt der Weltcup-Winter mit einem Heimspiel in Chur. Lokalmatador Andri Ragettli ist dann in der Big-Air-Konkurrenz der Freestyler gefordert (live ab 19:50 Uhr auf SRF zwei). Vor seinem wettkampfmässigen Einstand stattet der Bündner dem «Sportpanorama» einen Besuch ab.

Der 26-Jährige wird dabei auch über einen zweiten grossen Saison-Höhepunkt berichten: die Freestyle-WM in seinem Heimatkanton St. Moritz (17. bis 30. März 2025). Je eine Gold- und Bronzemedaille, errungen im Slopestyle, hat der Freeskier von den Welttitelkämpfen 2021 in Aspen sowie zuletzt in Bakuriani schon auf seinem Konto.

01:05 Video Archiv: Ragettli kann WM-Titel nicht verteidigen, erobert aber Bronze Aus Sport-Clip vom 28.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Ragettli verrät im Gespräch mit Moderatorin Fabienne Gyr, wie seine Ziele für die beiden Events in der Schweiz aussehen und wie trotz sportlicher Auslastung auch seine über vier Millionen Follower in den sozialen Medien nicht zu kurz kommen.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag wie gewohnt um 18:00 Uhr auf SRF zwei oder als Stream in der SRF Sport App.

Nebst Aktualität geht es im «Sportpanorama» unter anderem um diese Themen:

Das Leben des Eishockey-Talents Jamiro Reber im hohen Norden

Bei seinem Klub HV71 in der schwedischen Hockeyliga erzielte der 18-jährige Emmentaler Jamiro Reber kürzlich sein erstes Profi-Tor und wandelt damit auf den Spuren von Kevin Fiala. «Sportpanorama» besucht ihn mit seiner Familie in Jönköping und zeigt, wie sein Leben in Skandinavien aussieht.

Die Saison von Rad-Aufsteiger Marc Hirschi in der Rückblende

Mit 9 Siegen im aktuellen Jahr belegt Marc Hirschi im UCI-World-Ranking den starken Rang 7. Die Lombardei-Rundfahrt am Samstag ist für den 26-Jährigen das letzte grosse Rennen im UAE Team Emirates, bevor er im Sommer zum Schweizer Team Tudor wechselt. Das «Sportpanorama» trifft den Berner zum Gespräch in Norditalien.