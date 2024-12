Legende: Stattet dem «Sportpanorama» einen Besuch ab Marlen Reusser. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Das Jahr 2024 lief wahrlich nicht nach den Vorstellungen der 33-jährigen Berner Radfahrerin: Diverse Verletzungen und Erkrankungen setzten sie ausser Gefecht, sie verpasste die Olympischen Spiele in Paris und die Rad-WM in Zürich.

Nun soll alles besser werden: Reusser fühlt sich wieder fit und wurde in dieser Woche als neues Mitglied des spanischen Movistar-Teams vorgestellt. Im «Sportpanorama» spricht sie mit Moderator Rainer Maria Salzgeber über ihre Gesundheit und ihre Ambitionen für das kommende Jahr.

Nebst Aktualität werden in der Sendung folgende Themen beleuchtet:

Ski alpin: Wie präsentiert sich Lindsey Vonn bei ihrer Rückkehr?

Nach Marcel Hirscher und Lucas Pinheiro Braathen steht im Ski-Alpin-Weltcup das nächste grosse Comeback bevor: An diesem Wochenende will es die 82-fache Weltcupsiegerin Lindsey Vonn noch einmal wissen; sie bestreitet in St. Moritz die beiden Super-G. Wie ihre Rückkehr im Ski-Zirkus aufgenommen wurde, zeigt «Sportpanorama». Bei den Männern findet am Sonntag, 22. Dezember 2024, der Riesenslalom-Klassiker in Alta Badia statt. Die letzten beiden Riesenslaloms waren dabei fest in Schweizer Hand: Marco Odermatt gewann am letzten Wochenende in Val-d'Isère, Thomas Tumler eine Woche zuvor in Beaver Creek.

Skispringen: Glänzt Deschwanden auch in Engelberg OW?

Skispringer Gregor Deschwanden hat einen super Saisonstart hinter sich: Bereits zwei Podestplätze stehen für den 33-jährigen Schweizer zu Buche, im Gesamtweltcup liegt er auf dem hervorragenden fünften Rang. Nun steht mit den zwei Einzelspringen im heimischen Engelberg, wo Deschwanden bisher einen sechsten Platz als bestes Ergebnis vorzuweisen hat, das nächste Highlight an. «Sportpanorama» begleitet ihn dabei.