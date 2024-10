Legende: Macht dem «Sportpanorama» seine Aufwartung Sandro Schärer. Keystone/EPA/LESZEK SZYMANSKI

Mit Einsätzen in der Champions League und an der Europameisterschaft sowie 161 gepfiffenen Spielen in der Super League wandelt Sandro Schärer auf den Spuren von grossen Schweizer Schiedsrichtern wie Urs Meier und Massimo Busacca. Welche Fähigkeiten ein Schiedsrichter haben muss und was seine Ziele für die nächsten Jahre sind, erzählt er im «Sportpanorama» bei Sascha Ruefer.

