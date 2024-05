Legende: Strahlende Zweite in Götzis. Annik Kälin. Keystone/Gian Ehrenzeller

Fast mühelos und ohne an die Limite zu gehen, hat Annik Kälin in Götzis die Olympia-Limite im Siebenkampf geknackt und beinahe auch den Schweizer Rekord verbessert. Der starke Saisonstart eröffnet der 24-Jährigen gute Perspektiven für die Saisonziele an den Europameisterschaften in Rom und den Olympischen Spielen in Paris. Im Gespräch mit Paddy Kälin blickt die Bündnerin zurück auf die letzten Monate und voraus auf die bevorstehenden Höhepunkte.

Nebst Aktualität geht es im «Sportpanorama» unter anderem um folgende Themen:

Teamwork im Rudern

Zum ersten Mal kann der Schweizer Ruder-Verband gleich drei Gross-Boote an die Olympischen Spiele schicken. Zum ersten Mal ist in Paris auch ein Frauen-Vierer dabei. «Sportpanorama» zeigt, wie die Frauen als Team funktionieren und wer welche Rolle übernimmt. Weltumsegelung im Blick

Als erster Deutschschweizer wird Oliver Heer im November 2024 in Frankreich die legendäre Einhand-Weltumsegelung «Vendée Globe» in Angriff nehmen. Der 36-jährige Profi-Segler geriet zuletzt bei einer Atlantik-Überquerung in arge Nöte, lässt sich aber nicht von seinem Kurs abbringen. Rekordmeister in Bedrängnis

Nach drei Saisons in der Super League droht Rekord-Meister Grasshoppers erneut der Abstieg in die Challenge League. Um das Schlimmste noch abzuwenden, brauchen die Zürcher im Barrage-Heimspiel gegen den FC Thun eine gute Vorlage.