Nach dem Ende um die Doping-Wirren gibt Mountainbiker Mathias Flückiger bei SRF Einblick in seinen Fall.

Mathias Flückigers Management verbreitete am Freitagmorgen zum Saisonende hin in einem Communiqué die Nachricht, dass der Athlet endgültig von allen Doping-Sorgen befreit sei. Nach über 800 Tagen werde der Fall des Oberaargauers, der nach einer positiven Probe im Mai 2022 aufploppte, ad acta gelegt.

Am Sonntag im «Sportpanorama» äussert sich der 36-Jährige im Gespräch mit Paddy Kälin zur herausfordernden Zeit, die hinter ihm liegt. Natürlich gibt er auch über seine weiteren sportlichen Vorhaben Auskunft, nachdem er in diesem Sommer als Fünfter in Paris ein Olympia-Diplom erringen konnte und unter erschwerten Umständen bei der WM antrat.

03:11 Video Archiv: Flückiger zu seinem WM-Abschneiden kurz nach einer Blinddarm-OP Aus Sport-Clip vom 01.09.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 11 Sekunden.

Nebst Aktualität geht es im «Sportpanorama» unter anderem um diese Themen:

Eishockey-Meistergoalie Olivier Anken als Materialwart bei der U20

Eine lebende Legende bleibt seiner grossen Liebe treu – 18 Jahre lang hütete Olivier Anken das Tor seines EHC Biels. Mit ihm konnte er 3 Schweizer Meistertitel feiern, 1983 unter anderem den bisher letzten der Vereinsgeschichte. Da der 67-Jährige aufgrund seiner Körpergrösse von 1,67 Meter nicht gerade zu den grössten Torhütern zählte, wusste er sich durch spektakuläre Paraden auszuzeichnen, was ihm den Spitznamen «der Hexer» einbrachte. Heute ist Anken immer noch ehrenamtlich als Materialwart der Bieler U20 tätig, wo «Sportpanorama» ihn bei einem Spiel begleitet.