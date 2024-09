Legende: Statten dem «Sportpanorama» einen Besuch ab Nina Brunner und Tanja Hüberli. Keystone / Anthony Anex

Mit dem Gewinn der Bronzemedaille an den Olympischen Spielen in Paris feierten Tanja Hüberli und Nina Brunner den grössten Erfolg ihrer Karriere. Nach acht gemeinsamen Jahren ist das Beachvolleyball-Duo nahe an der Perfektion angekommen und mischt an der Weltspitze mit. Wie die beiden die Zeit nach dem Olympia-Erfolg erlebt haben und wie es weitergeht in ihren Karrieren, erzählen Hüberli und Brunner im Gespräch mit Paddy Kälin.

00:44 Video Archiv: Hüberli/Brunner gewinnen Olympiabronze Aus Paris 2024 Clips vom 09.08.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Die weiteren Themen nebst Aktualität:

Schwingen: Rendez-vous der Bösen

Zum ersten und einzigen Mal in dieser Saison treten in Appenzell alle Spitzenschwinger gegeneinander an: Es geht um den Sieg beim Jubiläums-Schwingfest. König Joel Wicki fordert die Saison-Dominatoren Samuel Giger und Fabian Staudenmann heraus.

Tennis: Schweiz in Sinkflug

Nach der schwächsten Tennis-Saison seit Jahrzehnten könnten die Schweizer Cracks von der Tennis-Landkarte verschwinden – so wie es einst in Schweden und in Deutschland passiert ist. Renommierte Experten analysieren die Lage erklären, warum es nicht zwingend zum Totalschaden kommen muss.

Kajak-Cross: Trendsport mit Schweizer Erfindung

Die junge Kanu-Disziplin «Kajak-Cross» stiess an den Olympischen Spielen auf grosses Interesse und liegt auch den Schweizer Kanuten. Dank einer Schweizer Erfindung gibt’s jetzt die Möglichkeit, endlich auch das neue Startprozedere im Training zu üben.