Legende: Ein ultraschnelles Erfolgsgespann Die Leichtathletik-Power-Schwestern Mujinga und Ditaji Kambundji (rechts). KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Mit im Gepäck für das Gespräch im «Sportpanorama» bei Moderator Rainer Maria Salzgeber haben die Leichtathletinnen Mujinga und Ditaji Kambundji jede Menge Glitzerndes bzw. Wertvolles. Von der Hallen-WM im chinesischen Nanjing reisten die beiden mit Gold (Mujinga über 60 m) sowie Silber (Ditaji im 60-m-Hürdensprint) nach Hause.

Knapp 2 Wochen davor hatten die beiden bei den kontinentalen Indoor-Titelkämpfen im niederländischen Apeldoorn die identische Ausbeute eingeheimst, sie war einfach andersrum verteilt: An der EM eroberte Ditaji Kambundji als Jüngere den Titel, während die 32-Jährige in ihrer Spezialdisziplin Silber gewann.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntagabend um 18:00 Uhr auf SRF zwei oder in der Sport App mittels Livestream.

Nach ein paar wohlverdienten Ferientagen sind die Kambundjis am Sonntag zu Gast im «Sportpanorama» und bringen all ihre 4 jüngsten Errungenschaften mit. Zudem verraten die Berner Schwestern, welches die Ziele für die Freiluft-Saison mit den Weltmeisterschaften in Tokio als Höhepunkt (13. bis 21. September) sein werden.

Die weiteren Themen der Sendung:

Bob: Olympia-Anlage auf dem Prüfstand

In Rekordzeit entstand der neue Eiskanal für die Winterspiele 2026 in Cortina d’Ampezzo. Die alte Anlage aus den 1920er-Jahren wurde innerhalb von 13 Monaten ersetzt. Grünes Licht für die Wettkämpfe fehlt der Anlage aber noch: In dieser Woche stürzen sich die ersten Testfahrer die Bahn herunter. Mit dabei ist die Schweizer Rennrodlerin Natalie Maag. Wird die Bahn für untauglich befunden, müssen die olympischen Wettbewerbe im Rodeln statt in Italien in Lake Placid (USA) ausgerichtet werden.

Langlauf: Härtetest am Polarkreis

220 Kilometer in weniger als 30 Stunden unter arktischen Bedingungen: Nordenskiöldsloppet ist das längste Langlaufrennen der Welt. Quer durch Schwedens Norden wagt sich dieses Jahr auch die Baslerin Lea Degen. Vom Training bis hin über die Ziellinie geht die 58-Jährige am Rennen der Extreme nicht zum ersten Mal in ihrem Leben an ihre Grenzen.