Legende: Kämpft mit Servette an der Tabellenspitze mit Torhüter Joël Mall. Keystone/Gaetan Bally

Von der Schweiz nach Zypern und wieder zurück: Seit zwei Jahren spielt Joël Mall für die zyprische Nationalelf. Gleichzeitig steht der 33-jährige Doppelbürger beim Servette FC zwischen den Pfosten – und mischt an der Spitze der Super League mit. Nach dem Cupsieg vom letzten Jahr sind die Genfer in guter Position für einen weiteren Titel. Warum Mall aber noch nicht von Meisterzielen spricht, verrät er Sascha Ruefer im Studio.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntagabend um 18:00 Uhr auf SRF zwei oder in der Sport App mittels Livestream.

Die weiteren Themen der Sendung:

Rad: Flandern-Rundfahrt

Im zweiten Monument der Radsaison fahren die Athleten und Athletinnen am Sonntag, 6. April 2025, durch Belgien. Mit am Start in Brügge sind neun Schweizerinnen und Schweizer. Stefan Küng gehört bei den Männern zumindest zum erweiterten Kreis der Favoriten. Bei den Frauen hofft Marlen Reusser auf den grossen Coup.

Reiten: Weltcupfinal in Basel

Drei in Eins: Basel präsentiert ein Weltcupfinal für drei Disziplinen. Im Springreiten tritt mit Martin Fuchs, dem Gewinner von 2022, ein Schweizer Titelanwärter an. Auch Edouard Schmitz will in seinem zweiten Final vorne mitmischen. Für die Voltigiererin Ilona Hannich wird es das grosse Karriere-Adieu vor Heimpublikum.

Klettern: Schweizer Erstbesteigung

Historisches gelang drei Schweizer Alpinisten Anfang März im Bergell GR, als sie die Nordwand Punta Pioda bestiegen. Das Trio meisterte die 3237 Meter als erstes Team überhaupt. Ein Gipfelsturm in drei Nächten und vier Tagen.