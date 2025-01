Sein allererstes Abfahrts-Podest war gleichbedeutend mit dem Sieg. 3 Wochen nach seinem Bormio-Husarenstück ist Alexis Monney am Sonntagabend zu Gast im «Sportpanorama».

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Hat sich Ende 2024 ins grosse Scheinwerferlicht gehievt Alexis Monney. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Alexis Monney ist seit dem 28. Dezember 2024 in neuen Sphären unterwegs. Damals zeigte er in Bormio auf der legendären Strecke Stelvio in der Weltcup-Abfahrt mit der Startnummer 19 eine überragende Fahrt und sicherte sich 24 Hundertstel vor seinem Landsmann Franjo von Allmen seinen Premierensieg auf höchster Wettkampfstufe. Noch überhaupt nie zuvor hatte der Shootingstar die Top 3 im Weltcup geknackt.

Damit gelang dem 25-jährigen Freiburger der Durchbruch auf der grossen Bühne. Mit den Heimrennen am Fusse der Jungfrau erfährt seine Karriere den nächsten aufregenden Moment. Zum 3. Mal erst bestreitet Monnet die Lauberhornabfahrt.

Keine 30 Stunden nach seinem Start wird er am Sonntagabend im «Sportpanorama» den Fragen von Moderatorin Fabienne Gyr Red und Antwort stehen. Er spricht dabei über seinen Werdegang, seinen rasanten Aufstieg und seine Leistungen in Wengen.

Passend zum Thema Sportpanorama «Sportpanorama»-Anmeldung

Nebst Aktualität werden in der Sendung folgende Themen beleuchtet:

Patrouille Suisse: Zwischen Begeisterung und Abschied im Berner Oberland

Sie gehört zu den Lauberhornrennen in Wengen wie der Hundschopf und das Ziel-S: Die Flugshow der Patrouille Suisse findet auch in diesem Jahr wieder vor den Speedrennen statt. Dies jedoch unter neuen Umständen: Seit einem halben Jahr ist klar, dass die Kampfjets des Typs F-5 Tiger 2027 ausgemustert werden, was das Ende der Patrouille Suisse bedeutet. Das «Sportpanorama» begleitet die Piloten und den Fanclub der Schweizer Flugstaffel im Berner Oberland und zeigt, wie sie diesen Entscheid aufnehmen.

Sie gehört zu den Lauberhornrennen in Wengen wie der Hundschopf und das Ziel-S: Die Flugshow der Patrouille Suisse findet auch in diesem Jahr wieder vor den Speedrennen statt. Dies jedoch unter neuen Umständen: Seit einem halben Jahr ist klar, dass die Kampfjets des Typs F-5 Tiger 2027 ausgemustert werden, was das Ende der Patrouille Suisse bedeutet. Das «Sportpanorama» begleitet die Piloten und den Fanclub der Schweizer Flugstaffel im Berner Oberland und zeigt, wie sie diesen Entscheid aufnehmen. Wasserspringerin Michelle Heimberg will es nochmals wissen

Dieses Wochenende finden in Zürich Oerlikon die Elite-Schweizermeisterschaften im Wasserspringen statt. Dabei werden alle Augen auf die 24-jährige Michelle Heimberg gerichtet sein, die nach dem Verpassen der Olympischen Spiele in Paris eine längere Pause einlegte und nun wieder ins Wettkampfgeschehen eingreift. Dabei hat sie vor allem ein Ziel: In Los Angeles 2028 eine olympische Medaille zu gewinnen. Wie sie an den nationalen Titelkämpfen abschneidet und wie sie sich ihren Traum erfüllen will, zeigt das «Sportpanorama».