Die 21-jährige Kreisläuferin spricht im Studio mit Paddy Kälin über ihr Leben in Dänemark und die anstehenden Heim-EM in Basel.

Legende: In der Schweizer Nati eine Schlüsselspielerin «Sportpanorama»-Studiogast Tabea Schmid. Keystone/Carsten Harz

10 Tage vor dem EM-Start in Basel ist Handballerin Tabea Schmid im «Sportpanorama» zu Gast. Die Kreisläuferin, die in der starken dänischen Liga aktiv ist, ist erst 21 Jahre alt, hat aber bereits 35 Länderspiele auf dem Konto (155 Tore). Schmid ist ein Symbol für den Aufschwung im Schweizer Frauenhandball. Im Gespräch mit Moderator Paddy Kälin spricht die St. Gallerin über ihr Leben in Dänemark und die anstehenden Europameisterschaften.

Nebst Aktualität geht es in der Sendung unter anderem auch um diese Themen:

Muay Thai: Ein Zürcher als Star in Thailand

Der 26-jährige Dani Rodriguez gehört zur Weltspitze im Thaiboxen. So führte er bereits die Weltrangliste an und wurde Europameister, was ihm in Thailand einen Star-Status einbrachte. «Sportpanorama» begleitet Rodriguez, der in seiner Karriere erst eine Niederlage einstecken musste, bei einem grossen Kampf und zeigt, wie das Leben des Zürchers in Thailand aussieht.

Schwimmen: Trotz internationalen Erfolgen bleiben grosse Sponsoren aus

Mit Noè Ponti hat der Schweizer Schwimmverband neuerdings einen Weltrekordhalter in den eigenen Reihen. Zudem konnten seine Athleten an den letzten zwei Olympischen Spielen jeweils eine Bronze-Medaille gewinnen. Trotz dieser Erfolge tut sich der Verband aber schwer damit, grosse Sponsoren an Land zu ziehen. «Sportpanorama» versucht, die Ursachen dafür zu ergründen.

Ski Alpin: Wie Chiara Medolago das Comeback ihrer Athletin erlebt

Die 42-jährige Tessinerin arbeitet als Trainerin bei Swiss-Ski und betreute Aline Danioth auf ihrem Weg zum Comeback. Danioth, die in Levi (FIN) zum ersten Mal seit Januar 2023 wieder im Weltcup am Start stehen wird, hatte sich zuletzt von ihrem vierten Kreuzbandriss zurückgekämpft. Wie Medolago ihre Rückkehr aus der Ferne miterlebt und beurteilt, zeigt das «Sportpanorama».