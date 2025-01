Legende: Meldet trotz Rücktritt im Sommer 2020 wieder Ambitionen an Iouri Podladtchikov, hier bei den Laax Open im Jahr 2019. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Seit Freitagmittag ist die Katze aus dem Sack. Olympiasieger Iouri Podladtchikov wird in der Halfpipe nach viereinhalb Jahren Unterbruch seine Karriere wieder in Schwung bringen. Im Alter von 36 Jahren kehrt er in den Spitzensport zurück und will sich nochmals mit der Weltelite messen.

Sein Comeback fällt mit dem Heim-Weltcup in Laax zusammen, der kommende Woche auf dem Crap Sogn Gion stattfinden wird (live bei SRF).

Schon am Sonntag gibt der Snowboarder als Gast im «Sportpanorama» Moderator Sascha Ruefer Auskunft über seine Pläne. Diese sollen ihn in gut einem Jahr auch an die Olympischen Winterspiele nach Italien führen.

Riesenslalom am «Chuenisbärgli» und Super-G in St. Anton (AUT)

Bei den Männern ist es wie jedes Jahr im Januar soweit, zahlreiche Klassiker stehen auf dem Programm. Den Auftakt machen die Rennen in Adelboden, wo Marco Odermatt die letzten drei Riesenslaloms für sich entscheiden konnte. Zusätzlich begleitet das «Sportpanorama» Lucas Pinheiro Braathen, den Slalom-Sieger von 2023 im Berner Oberland und sein Team während den Rennen. In Österreich steht am Sonntag der Super-G von St. Anton an, dessen letzte Austragung Lara Gut-Behrami gewinnen konnte.

Start der Australian Open mit Schweizer Quartett

Mit Belinda Bencic, Viktorija Golubic, Dominic Stricker und Stan Wawrinka haben vier Schweizer den Sprung ins Hauptfeld des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres geschafft. Während Wawrinka von einer Wildcard und Bencic und Stricker von einem geschützten Ranking profitieren konnten, schaffte es Golubic als einzige Schweizerin durch die Qualifikation. Das «Sportpanorama» berichtet zum Start der Australian Open über das Schweizer Tennisquartett.