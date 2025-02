Am Tag nach ihrem letzten Einsatz in Saalbach-Hinterglemm resümiert Wendy Holdener im SRF-Studio im Gespräch mit «Sportpanorama»-Moderator Sascha Ruefer die Titelkämpfe.

Legende: Hat allen Grund dazu, entspannt zu sein Wendy Holdener. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Wendy Holdener kann die 48. Alpinen Ski-Weltmeisterschaften bereits vor ihrem finalen Start am Samstag im Spezialslalom als Erfolg abbuchen. Die Schwyzerin steht im Salzburgerland schon bei 2 Silbermedaillen – errungen zum WM-Beginn im Team-Event Parallel und in der neu geschaffenen Team-Kombination an der Seite von Lara Gut-Behrami. In ihrer gesamten Karriere hat Holdener seit 2017 beim Heimauftritt in St. Moritz bereits 8-mal WM-Edelmetall eingeheimst.

Überhaupt läuft es der 31-Jährigen diese Saison rund: Vor den Titelkämpfen hatte sie schon 3 Podestplätze im Weltcup in ihrer Spezialdisziplin auf dem Konto. Dabei ist dies alles andere als selbstverständlich: Denn Holdener musste sich auf diesen Winter hin nach einer Verletzung und einem privaten Schicksalsschlag zurück an die Weltspitze kämpfen.

Im «Sportpanorama» wird sie nun am Sonntag Sascha Ruefer Red und Antwort stehen. Über das Gespräch hinaus werden die Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm zusätzlich wie folgt abgehandelt:

Schweizer Bilanz

Die Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer haben die starken Weltcup-Leistungen auch an der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm bestätigt. Bestes Beispiel dafür: Der Dreifach-Triumph in der Team-Kombination der Männer. Auch der sichtbar grosse Teamgeist im Speedteam der Männer ging um die Welt.

