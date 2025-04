Per E-Mail teilen

Legende: Fabiana Mottis Auf sie wartet eine spannende erste Erfahrung im Ausland. Keystone/Manuel Geisser

Volleyball: Mottis unterschreibt bei Stuttgart

Die Schweizer Nationalspielerin Fabiana Mottis wechselt auf die nächste Saison hin zum deutschen Topteam Stuttgart in die erste Bundesliga. Die 21-jährige Libera wird im Südwesten Deutschlands ihre erste Saison als Auslandprofi bestreiten und dabei bei einer Top-Adresse unterkommen. Die Stuttgarterinnen gewannen 2023/24 das Triple – bestehend aus Meisterschaft, deutschem Pokal sowie Supercup – und erreichten in der Champions League den 5. Rang. Mottis ist seit Herbst 2021 in der Nationalliga A bei Neuchâtel UC (NUC) engagiert.