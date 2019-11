«Es fühlt sich so an, als hätten wir verloren», meinte Browns-Superstar Odell Beckham jr. nach dem Spiel. Dabei hatte Cleveland die Pittsburgh Steelers mit 21:7 vom Feld gefegt. Was war passiert?

In der Schlussphase gerieten der Defense End der Browns Myles Garrett und Steelers-Quarterback Mason Rudolph aneinander. Garrett riss seinem Gegner den Helm vom Kopf und prügelte damit auf ihn ein. Es folgten tumultartige Szenen, in deren Folge mussten neben Garrett, dem eine lange Sperre droht, auch Larry Ogunjobi (Browns) und Maurkice Pouncey (Steelers) das Feld verlassen.

Legende: Den Schutz als Waffe missbraucht Myles Garrett attackiert Mason Rudolph mit dessen Helm. imago images

Selbst vonseiten der Browns wurden kritische Stimmen zu den Tumulten laut. Dessen Verhalten sei «unentschuldbar, egal, ob Rivalität oder nicht», meinte etwa Quarterback Baker Mayfield. «Ich habe die Nerven verloren, das bereue ich», entschuldigte sich Garrett nach der Partie. Trotz seiner Reue dürfte eine lange Sperre auf ihn zukommen.