Legende: Will zurück in die NFL Colin Kaepernick. imago images

Wie Colin Kaepernick selbst bei Twitter mitteilte, werde die NFL ein privates Training für Vertreter aller 32 Klubs am kommenden Samstag in Atlanta organisieren. «Ich bin in grossartiger Form und das bereits seit 3 Jahren. Ich kann es nicht erwarten, die Headcoaches und General Manager am Samstag zu sehen», schrieb Kaepernick.

Der mittlerweile 32-Jährige hat seit 2016 kein Spiel mehr in der NFL absolviert, nachdem er aus seinem Vertrag bei den San Francisco 49ers ausgestiegen war. Kaepernick hatte mit seinem Kniefall bei der US-Hymne aus Protest gegen Rassismus in Amerika für Aufsehen gesorgt. Die Debatte erreichte damals ihren Höhepunkt, als Präsident Donald Trump die protestierenden Sportler als «Hurensöhne» beschimpfte.

Den Wirbel um die Proteste sah Kaepernick als einen Grund für das mangelnde Interesse anderer Teams nach seinem Aus in San Francisco und machte auch die NFL dafür verantwortlich.