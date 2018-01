Vikings jubeln dank Last-Second-Touchdown

Minnesota darf weiter von der Teilnahme am Super Bowl im eigenen Stadion träumen. Die Vikings setzten sich im NFL-Viertelfinal in letzer Sekunde mit 29:24 gegen New Orleans durch. Jacksonville eliminierte Pittsburgh.

Bild in Lightbox öffnen. Mit 23:24 lag Minnesota vor eigenem Anhang 10 Sekunden vor Ende der Partie zurück. Quarterback Case Keenum riskierte in dieser Situation alles und wurde belohnt: Stefon Diggs fing den Pass und sicherte seinem Team mit dem Touchdown den Sieg. Tragische Figur bei den Saints war dabei Marcus Williams. Beim Tackling-Versuch gegen Diggs sah der Safety alles andere als gut aus. .@STEFONDIGGS FOR THE WIN!!!!!!!!! #SKOL #NOvsMIN #NFLPlayoffs pic.twitter.com/UAoNJ2NJ97 — NFL (@NFL) 15. Januar 2018 Im Conference Final trifft Minnesota auf Philadelphia. Die Eagles setzten sich mit 15:10 gegen die Atlanta Falcons durch. Jaguars schocken die Steelers Für eine Überraschung sorgte Jacksonville. Die Jaguars gewannen beim favorisierten Pittsburgh mit 45:42. Den Steelers half auch eine starke Leistung von Ben Roethlisberger nicht. 5 Touchdown-Pässe und insgesamt 469 geworfene Yards des Star-Quarterbacks reichten nicht zum Sieg. Jacksonville misst sich nun mit den New England Patriots. Der amtierende Champion um Quarterback Tom Brady schlug die Tennessee Titans 35:14. NFL-Halbfinals (Conference Finals) Sonntag, 21. Januar



