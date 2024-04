Auch am 3. EM-Turniertag hat Swiss Badminton einen ersten Erfolg zu verzeichnen: Der Aargauer Thomas Künzi ist in 2 Sätzen weiter.

Legende: Thomas Künzi An der EM auf Kurs und noch ohne Satzverlust. Swiss Badminton (Archiv)

Im Männer-Einzel-Tableau an der EM ist Thomas Künzi im Achtelfinal angekommen – dies zum 3. Mal in Serie. Die Weltnummer 106, die vor über einem Jahr erstmals die Top 100 hatte knacken können, behielt im Duell mit Aussenseiter Karl Kert aus Estland (BWF 349) wie erhofft das bessere Ende für sich.

Der Schweizer reüssierte trotz Anlaufproblemen und einem 13:18-Rückstand mit 21:18, 21:11. In der Phase seiner Aufholjagd gewann er bis zum 9:2 im 2. Umgang 17 von 19 Punkten. «Ich habe nicht ins Spiel reingefunden und viele einfache Fehler begangen. Dass ich den 1. Satz doch noch an mich reissen konnte, hat mir Selbstvertrauen gegeben», resümierte er.

Bei seinem 3. Auftritt an den kontinentalen Titelkämpfen in Saarbrücken wird die Hürde deutlich höher sein: Künzi bekommt es nun mit dem an Nummer 5 gesetzten Rasmus Gemke (BWF 28) zu tun. Der Däne ist formstark, stand zuletzt in Basel an den Swiss Open im Halbfinal und bei den German Open sogar im Endspiel. Bei den letzten beiden Anläufen zum Viertelfinal-Einzug 2022 und 2023 scheiterte er jeweils trotz Matchbällen.

Stadelmann ist in Kürze gefordert

Später am Mittwoch wird auch Jenny Stadelmann ins Turnier eingreifen. Sie hat aus dem Vorjahr die Bronzemedaille zu verteidigen und greift nach einem Freilos direkt in der 2. Runde an.