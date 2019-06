Erstmals überhaupt finden an diesem Wochenende in Europa Spiele der MLB statt.

Während in den USA Unsummen im Baseball umgesetzt werden, interessiert sich in Europa kaum jemand für diesen Sport. Um dies zu ändern, treffen am Samstag und Sonntag die New York Yankees und die Boston Red Sox in London aufeinander; es werden die ersten MLB-Pflichtspiele auf europäischem Boden überhaupt.

Für das Spektakel musste das Olympiastadion, die aktuelle Heimstätte von Premier-League-Klub West Ham, innert 3 Wochen umgebaut werden.

Und auch sonst war kein Aufwand zu gross:

Aus Frankreich wurden mehr als 13'000 Quadratmeter Kunstrasen importiert.

Aus den USA wurden 345 Tonnen Erde für das Innenfeld verschifft.

Jeder Spieler erhält 60'000 Dollar Prämien extra für die 2 Spiele.

Die Zuschauer in London, 130'000 werden an beiden Tagen da sein, erwartet ein Duell der Extraklasse. Denn die Yankees (Rekordmeister) und die Red Sox (meiste Titel im neuen Jahrtausend) verbindet eine der grössten Rivalitäten im US Sport. Schon mehr als 2200 Mal gab es das Rencontre.

Aktuell sind die Yankees nach fast der Hälfte der Saison das zweitbeste Team der Liga. Die Red Sox liegen im vorderen Mittelfeld.