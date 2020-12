Hohe Corona-Quote in der NBA

Legende: Stadtduell zum Saisonauftakt Kawhi Leonards Clippers fordern am 22. Dezember LeBron James' Lakers. imago images

Bei 48 der 546 getesteten Profis fiel der Corona-Test positiv aus. Getestet wurde im Zeitraum vom 24. bis 30. November. Namen nannte die NBA keine. Die betroffenen Spieler müssen nun in Quarantäne und dürfen nicht in die Hallen ihrer Klubs.

Die Nachricht über diesen hohen Anteil überschattete die ersten Infos zum neuen Spielplan der Liga, die am 22. Dezember mit dem Stadtduell der Los Angeles Clippers gegen den Titelverteidiger Los Angeles Lakers als Tageshöhepunkt beginnen soll.

Teams nicht mehr abgeschottet

Die Quote der positiv getesteten Spieler ist deutlich höher als noch im Sommer vor der Saisonfortsetzung in der abgeschirmten Blase in Orlando – damals betrug sie 5,3 Prozent. Im Gegensatz zum Ende der vergangenen Spielzeit verzichtet die NBA nun auf eine Abschottung der Teams.

Laut der Corona-Regeln der NBA dürfen Spieler frühestens 10 Tage nach einem positiven Test oder 10 Tage nach den letzten Symptomen wieder trainieren.