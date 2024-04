Legende: Wechselbad der Gefühle für Kyrie Irving und Co. Zuerst gepatzt, dann aufgedreht und schliesslich doch den Kürzeren gezogen. imago images/Javier Rojas

Dallas verpasste in der Best-of-7-Serie ein historisches Comeback nur knapp und musste im Achtelfinal gegen die Los Angeles Clippers das 2:2 hinnehmen. Die Texaner um Superstar Luka Doncic und Maxi Kleber unterlagen in Spiel 4 in der eigenen Halle mit 111:116.

Dabei hatten sie nach einer desaströsen 1. Hälfte einen zwischenzeitlichen 31-Punkte-Rückstand wettgemacht. In der Endabrechnung reichten aber 40 Punkte von Kyrie Irving und 33 Zähler Doncics nicht.

Durant und Co. gehen unter

31 Punkte waren erst einmal in der Geschichte der NBA-Playoffs aufgeholt worden: 2019 von den Clippers gegen die Golden State Warriors. In der Crunchtime hatten dann die Kalifornier, für die James Harden und Paul George (jeweils 33 Punkte) vorangingen, den längeren Atem. Spiel 5 der packenden Achtelfinal-Serie steigt in der Nacht auf Mittwoch in LA.

WNBA: Parker sagt goodbye Box aufklappen Box zuklappen Legende: Tritt von der Profibühne ab Candace Parker. Keystone/AP Photo/Lindsey Wasson Candace Parker macht im Alter von 38 Jahren Schluss mit ihrer Karriere. Mit 2-mal Olympia-Gold und 3 US-Meistertiteln hat sie in dieser alles erreicht. «Die Wettkämpferin in mir will immer noch eins mehr. Aber mein Herz und mein Körper sagen mir, die Zeit ist gekommen», schreibt die einflussreiche Sport-Persönlichkeit bei Instagram.

Mit einem Sweep löste Minnesota das Viertelfinal-Ticket gegen überforderte Phoenix Suns. Nach einem 116:122 zuhause musste die Equipe um die Stars Kevin Durant und Devin Booker erneut früh die Segel streichen.