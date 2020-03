Nach der Absage des Tennisturniers in Indian Wells führt das Coronavirus in Nordamerika zu weiteren einschneidenden Massnahmen. Die Verantwortlichen der NBA fällten den Entscheid, die Meisterschaft per sofort pausieren zu lassen.

Ein Spieler der Utah Jazz war positiv auf das Virus getestet worden. Der Name des Betroffenen wird nicht offiziell kommuniziert. Übereinstimmenden amerikanischen Medien zufolge soll es sich um Center Rudy Gobert handeln.

Nur noch rund einen Monat bis zu den Playoffs

Die Regular Season sollte gemäss ursprünglichem Spielplan bis zum 15. April dauern. Das Coronavirus hat sich in den USA zuletzt zunehmend ausgebreitet. Mehr als 1000 Krankheitsfälle wurden bestätigt und schon 30 Tote verzeichnet.

Auch Euroleague unterbrochen

Auch in Europa wird kein internationales Spitzen-Basketball mehr gespielt. Die konkurrierenden Verbände FIBA und ULEB brachen ihre Wettbewerbe bis auf weiteres ab. Betroffen sind die Euroleague (der wichtigste kontinentale Klubwettbewerb), der EuroCup, die Champions League und der Europe Cup.