Capela mit Jubiläums-Double-Double

Die Houston Rockets können doch noch ohne Superstar James Harden gewinnen. Beim 116:107-Erfolg bei den Chicago Bulls überzeugte der Schweizer Clint Capela einmal mehr.

Nach zwei Niederlagen in Folge und nur zwei Siegen aus den letzten 9 Spielen fand Houston auswärts in Chicago zurück in die Erfolgsspur. In Abwesenheit des immer noch verletzten und schmerzlich vermissten Superstars James Harden, sorgte ein Rockets-Duo für die Differenz: Point Guard Chris Paul und Shooting Guard Eric Gordon steuerten je 24 Punkte und 9 Assists zum Erfolg bei.

Capelas 20. Double-Double

Entscheidenden Anteil am Sieg von Houston hatte aber auch Clint Capela. Mit 16 Rebounds und 15 Punkten gelang dem Genfer bereits sein 20. Double-Double der Saison. Seinen Bestwert von 15 Double-Doubles aus der Vorsaison hat er damit längst übertroffen.