Capela: «Möchte ein grosser Spieler in der NBA sein»

NBA-Crack Clint Capela weilt – wie jeden Sommer – in der Schweiz. Beim Swiss Basketball Camp in Zofingen teilt er seine Erfahrungen mit dem Nachwuchs. Wir haben den Genfer getroffen.

Interview mit Clint Capela 1:51 min, vom 25.7.2017

Am Dienstag zeigt «sportaktuell» (ab 22:20 Uhr) einen Beitrag über Clint Capelas Besuch in Zofingen.

Clint Capela ist in seinem 3. NBA-Jahr zur unverzichtbaren Teamstütze bei den Houston Rockets gereift. Der 2,08-m-Center aus Genf schraubte seinen Punkteschnitt auf 12,4, begeisterte an der Seite von James Harden mit spektakulären Dunkings und erreichte mit den Rockets die Conference-Halbfinals.

Im Sommer weilt Capela wie jedes Jahr einige Wochen in der Schweiz. Am Rande des Swiss Basketball Camps in Zofingen blickte der Romand im Interview voraus auf die kommende Saison. Das sagte der 23-Jährige ...

... zu Neuverpflichtung Chris Paul: «Er wird uns stärker machen. Mit ihm erreichen wir ein noch höheres Niveau und dürfen noch mehr träumen.»

... zu seinen persönlichen Zielen: «Bald ein Allstar zu sein wäre schön. Ich möchte mehr Verantwortung und noch mehr Spielzeit. Und dereinst will ich ein grosser Spieler in der NBA sein.»

Im ausführlichen Interview verrät Clint Capela zudem, woran er im Sommertraining besonders arbeitet und wie er sich das Zusammenspiel mit Chris Paul vorstellt.