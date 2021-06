Clint Capela hat mit den Atlanta Hawks in den Playoff-Halbfinals das 1. Spiel gegen die Milwaukee Bucks mit 116:113 gewonnen.

Halbfinal-Sieg in Milwaukee

Legende: Antetokounmpo hat das Nachsehen Clint Capela (mit Ball) war unter dem Korb der dominante Spieler. JustPictures

Knapp 4 Minuten vor dem Ende lagen die Gäste aus Atlanta im 1. Spiel der NBA-Playoff-Halbfinals bei den Milwaukee Bucks noch 98:105 zurück. 30 Sekunden vor der Schlusssirene gelang dem stark aufspielenden Clint Capela ein Offensiv-Rebound, worauf er die Hawks 112:111 in Führung brachte. Es waren für den Genfer die Punkte 11 und 12 in dieser Partie. Bei den Rebounds totalisierte er 19 – so viele wie kein anderer auf dem Parkett.

Gala-Vorstellung von Trae Young

Überragender Spieler der Partie war Atlantas Trae Young, der 48 Punkte, 7 Rebounds und 11 Assists verzeichnete. «Wir kämpfen einfach bis zum Ende, egal wie es steht», sagte Young beim TV-Sender TNT. Im Alter von 22 Jahren hatte vor ihm noch kein Spieler mindestens 40 Punkte und 10 Assists so spät in den Playoffs geschafft.

34 Punkte von Antetokounmpo reichten nicht

Bei den Bucks brachte es Giannis Antetokounmpo auf 34 Punkte, 12 Rebounds und 9 Assists. Die zweite Begegnung in der Best-of-7-Serie findet in der Nacht auf Samstag erneut in Milwaukee statt.