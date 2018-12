Houston kommt in Fahrt

Hatte beim letzten Aufeinandertreffen noch Sefolosha die Oberhand behalten, so ging das Schweizer Duell in der NBA diesmal an Capela. Der Genfer stand für das Heimteam aus Houston 35 Minuten auf dem Parkett und verbuchte zudem noch je 5 Punkte und Blocks sowie 3 Steals. Sefolosha kam bei Utah nur während 8 Minuten zum Einsatz und erzielte dabei 4 Rebounds.

Überragender Spieler der Partie war James Harden, der mit 47 Punkten die Rockets zum Sieg führte. Utah verbleibt auf der vorletzten Position der Western Conference. Die Rockets weisen dank dem 4. Sieg in Folge hingegen in dieser Saison erstmals eine positive Bilanz auf.

Curry und Durant in neuen Sphären

Beim 110:93-Sieg von Golden State gegen Memphis gelangen Superstar Stephen Curry 20 Punkte. Der 30-Jährige gehört damit neu einem illustren Warriors-Quintett an: Nach Wilt Chamberlain, Rick Barry, Paul Arizin und Chris Mullin hat Curry die 15'000-Punkte-Marke in der Regular Season erreicht.

Kevin Durant (23 Punkte) verdrängte seinerseits Larry Bird (21'791) in der ewigen NBA-Skorerliste von Rang 33.