Legende: Spielte gross auf Kyshawn George (rechts). Keystone/AP Photo/Nick Wass

24 Punkte gingen in der Nacht auf Freitag auf das Konto von Kyshawn George. Noch nie hatte der Walliser in der NBA eine bessere Ausbeute. Hinzu kamen je vier Rebounds und Assists, womit er der mit Abstand beste Skorer seines Teams war.

Wizards-Aufholjagd bleibt unbelohnt

Trotzdem gab es am Ende einmal mehr keine Punkte für die Washington Wizards. Das Heimteam lief gegen die Phoenix Suns von Beginn weg einem Rückstand hinterher, der zwischenzeitlich auf 24 Punkte anstieg. Erst im letzten Viertel stemmte sich das Team von George gegen die Niederlage und kam nochmals bis auf drei Punkte heran.

Am Ende hiess es 123:130, was die achte Niederlage in Serie für die Wizards bedeutete. Es ist die zweite Pleitenserie in dieser Saison für die Franchise aus der Hauptstadt. Von Anfang November bis Anfang Dezember reihte sie 16 Niederlagen aneinander. Von den bisher ausgetragenen 39 Partien konnte Washington lediglich sechs gewinnen.

