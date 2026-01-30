Legende: Zeigte eine hervorragende Leistung Kyshawn George. Getty Images/Scott Taetsch

Kyshawn George hat in der amerikanischen Hauptstadt erneut eine starke Leistung gezeigt. Seine Washington Wizards setzen sich gegen die Milwaukee Bucks mit 109:99 durch.

Mit 23 Punkten war der Walliser der Matchwinner. Kein anderer Spieler erzielte in dieser Partie mehr Zähler als der 22-Jährige, der seine zweite Saison in der NBA bestreitet. George steuerte zudem je fünf Rebounds und Assists bei. Allerdings bleiben die Wizards, die nach einer Serie von neun Niederlagen nun zweimal in Folge gewonnen haben, mit nur zwölf Siegen aus 46 Spielen eines der schwächsten Teams der Liga.

Auch Capela überzeugt

Einen schönen Erfolg feierte auch Clint Capela. Der Genfer gewann mit den Houston Rockets auswärts gegen sein ehemaliges Team, die Atlanta Hawks, mit 104:86. Capela erzielte dabei zehn Punkte und kam damit erstmals in dieser Saison in einer Partie in den zweistelligen Bereich. Mit zusätzlich sieben Rebounds und zwei Assists durfte der 31-Jährige zufrieden sein. Sein Team befindet sich in der Western Conference auf Playoff-Kurs.

NBA