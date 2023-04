In der 1. Runde der NBA-Playoffs verkürzen die Atlanta Hawks in der Serie gegen Rekordmeister Boston auf 1:2.

Legende: Ehre, wem Ehre gebührt Clint Capela bedankt sich bei Trae Young. IMAGO Images/USA TODAY Network

Atlanta meldet sich in den NBA-Playoffs zurück. Die Hawks gewannen zuhause Spiel 3 der Achtelfinalserie gegen die Boston Celtics 130:122 und verkürzen auf 1:2. Der Genfer Center Clint Capela stand knapp 25 Minuten auf dem Parkett, versenkte 5 seiner 8 Würfe und verbuchte damit 10 Zähler. Weitaus wichtiger waren aber seine 11 Rebounds; kein anderer Spieler war am Brett gleich erfolgreich. Es war für Capela das erste Double-Double in dieser Serie gegen die Nummer 2 der Qualifikation in der Eastern Conference.

Atlanta schaffte die Differenz nicht zuletzt dank seines Aufbauer-Duos Trae Young, der 32 Punkte und 9 Assists verzeichnete, und Dejounte Murray (25 Punkte und 5 Assists).

00:22 Video Tatum: «Die Niederlage geht auf meine Kappe» (engl.) Aus Sport-Clip vom 22.04.2023. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.