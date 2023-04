Legende: Miami setzt sich durch Die Heat sicherten sich bei letzter Gelegenheit ein Playoff-Ticket. imago images/USA TODAY Network

NBA: Alle Playoff-Plätze sind verteilt

Die Minnesota Timberwolves und die Miami Heat haben sich die letzten beiden Plätze in den NBA-Playoffs gesichert. Die Heat, die am Mittwoch den Atlanta Hawks mit Clint Capela unterlegen waren und so die 1. Playoff-Chance vergeben hatten, setzten sich im Play-In-Duell mit den Chicago Bulls 102:91 durch und treffen in der 1. Runde auf die Milwaukee Bucks. Die Timberwolves dominierten die Oklahoma City Thunder vor allem in der 2. Halbzeit und erarbeiteten sich durch das 120:95 eine Erstrundenserie gegen die Denver Nuggets. Capelas Hawks treffen bereits am Samstagabend auf die Boston Celtics.

00:35 Video Miami-Coach Spoelstra: «Team wollte das verzweifelt erreichen» Aus Sport-Clip vom 15.04.2023. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

NBA: Liga sperrt Bridges für 30 Spiele

Der wegen häuslicher Gewalt verurteilte Miles Bridges ist von der NBA mit einer Sperre von 30 Spielen belegt worden. Davon seien 20 bereits abgesessen, teilte die Liga mit. Der 25-Jährige war in dieser Saison nicht zum Einsatz gekommen, nachdem er im November zu einer Bewährungsstrafe von 3 Jahren verurteilt worden war. Der aktuell vereinslose Forward hatte im Juni letzten Jahres die Mutter der beiden gemeinsamen Kinder angegriffen und sich anschliessend den Behörden gestellt.