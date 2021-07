Legende: Wird ab der neuen Saison in neuen Farben auflaufen Russell Westbrook. Keystone

Grosse Verstärkung für die Lakers

Die Los Angeles Lakers verstärken sich im Hinblick auf die neue Saison mit Superstar Russell Westbrook von den Washington Wizards. Dafür gehen Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope und Montrezl Harrell den umgekehrten Weg. In der letzten Saison schied der Champion von 2020 schon in den Achtelfinals aus, nachdem sie diese in den Pre-Playoffs auch nur ganz knapp erreicht hatten. Mit Westbrook soll es wieder aufwärtsgehen. Der 32-Jährige war vor vier Jahren der MVP der NBA. Die Klubs haben den Trade noch nicht offiziell bestätigt, Superstar LeBron James hat Westbrook auf Instagram aber bereits als neuen Teamkollegen willkommen geheissen.

Cunningham als Nummer-1-Pick zu den Pistons

Die Detroit Pistons wählten am Donnerstag Cade Cunningham von Oklahoma State als Top-Pick des NBA-Drafts 2021 aus. Der 19-jährige Cunningham wurde nach seiner ersten Saison in Oklahoma zum Spieler des Jahres gewählt und schliesst sich nun den Pistons an. Cunningham ist 2,03 m gross und läuft meist als Point Guard auf.