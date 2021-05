Legende: Weiter gut im Rennen Clint Capela mit den Hawks. Keystone

Clint Capela ist mit Atlanta noch einen Sieg vom Einzug in die Viertelfinals der NBA-Playoffs entfernt. Im Heimspiel gegen die New York Knicks setzten sich die Hawks auch dank 10 Punkten und 15 Rebounds von Capela mit 113:96 durch. In der Best-of-7-Serie führen sie nun mit 3:1 Erfolgen.

Nächstes Duell am Mittwoch

Atlanta, das am Sonntag das 13. Heimspiel in Folge gewann, wird am Mittwoch im Madison Square Garden in New York die erste Chance erhalten, um den Sack zuzumachen.

Die Hawks haben seit der Saison 2015/2016, als Thabo Sefolosha noch ihre Farben trug, keine Playoff-Serie mehr gewonnen.