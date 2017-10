Sefolosha glänzt neben dem Feld als Lebensretter

Thabo Sefolosha zieht eine Frau beim River Rafting aus dem Wasser und verhindert so Schlimmeres.

Der Vorfall auf dem Provo River ereignete sich laut der Salt Lake City Tribune vor rund einem Monat. Sefolosha sei an diesem Tag mit seiner Familie beim River Rafting gewesen. Dabei stiessen sie auf eine andere Gruppe, die Hilfe benötigte. Eine Frau war ins Wasser gefallen und hatte ihre Rettungsweste verloren.

Der reissende Fluss zog sie immer wieder unter Wasser, an den Felsen zog sie sich blaue Flecken und Schnitte zu. Der 33-jährige Sefolosha zog die Frau ins Boot und brachte sie so in Sicherheit.

« Das Team hat einen wundervollen Spieler. »

Die gerettete Frau ist nun noch grösserer Jazz-Fan als zuvor: «Das Team hat einen wundervollen Spieler, der jederzeit helfen würde. Ich bin dankbar, dass er an jenem Tag genau im richtigen Moment aufgetaucht ist.»

Sefolosha, der erst im Sommer nach Salt Lake City gewechselt hatte, startet mit seinem neuen Team am 18. Oktober in die neue Saison.