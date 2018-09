Der Schweizer in Diensten der Houston Rockets strebt nach nichts anderem als dem Titel.

Capela und Co. setzen auf den totalen Angriff

Legende: Video Clint Capela und die Rockets in der Saisonvorbereitung abspielen. Laufzeit 01:41 Minuten.

Clint Capela und die Rockets in der Saisonvorbereitung

«Es war knapp. Sehr knapp!» So beschreiben Clint Capela und sein Coach Mike D’Antoni übereinstimmend den Ausgang der vergangenen Saison, als die Rockets im Conference Final im 7. Spiel dem späteren Champion Golden State unterlegen waren.

Die Qualifikation hatten die Texaner als bestes Team der Liga noch vor den Warriors abgeschlossen. Und auch in den Playoffs hatte keine andere Mannschaft die Kalifornier so fordern können wie Houston. Die Capela-Equipe hatte gar 2 Matchbälle für den Einzug in den Playoff-Final vergeben.

In der NBA hält nichts ewig.

Nun befindet sich Houston in der Vorbereitung auf die neue Saison, die Mitte Oktober starten wird. Die Franchise ist heiss auf Revanche und hat sich mit dem ehemaligen Allstar Carmelo Anthony noch einmal verstärkt.

«Ich freue mich sehr auf die neue Saison», meint deshalb Capela, «vor allem wegen der Mannschaft. Das ist ein Team, mit dem ich in den Krieg ziehen will.»

Bei den Warriors, dem Titelverteidiger, gibt sich Superstar Stephen Curry gelassen: «In der NBA hält nichts ewig. Wir sind aber bereit, so weiterzumachen wie letzte Saison.»